Vrouw uit Spijkenisse opgepakt voor afpersing via datingsite

Een 20-jarige vrouw uit Spijkenisse is opgepakt in een onderzoek naar afpersing via een datingsite. Ook een 18-jarige man uit Delft is gearresteerd.

Een inwoner van Mijdrecht kreeg in juli van dit jaar contact met een vrouw via een datingsite. De twee verstuurden berichten over en weer, soms ook met pikante foto's. Op een gegeven moment vroeg de vrouw om het telefoonnummer van het slachtoffer. Daarna kreeg het slachtoffer via een berichtenapp dreigende berichten. Daarin maakte de afzender bekend dat hij van alles van het slachtoffer wist waaronder zijn naam, die van familieleden en waar de man werkte. Als de man geld zou overmaken, dan zouden de foto's en chats niet openbaar gemaakt worden. Het slachtoffer maakte toen een paar honderd euro over. Toen om nog meer geld gevraagd werd, stapte hij naar de politie om aangifte te doen. Het politieonderzoek leidde uiteindelijk naar de verdachten uit Spijkenisse en Delft. De man zit nog in voorarrest. De vrouw is inmiddels op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak.