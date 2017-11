Het is die bekende verkeersader annex winkelstraat met een lengte van 740 meter: De Coolsingel. Een boulevard vol emoties; decor van vele vrolijke maar ook diep trieste gebeurtenissen. Nu nog die drukke vierbaansweg dwars door het centrum van de stad, straks een flanneerboulevard zoals de Champs-Elysées.

Het Museum Rotterdam opende vrijdag 3 november in het Timmerhuis de grootse tentoonstelling 'Coolsingel'. In 7 Minuten deze week iedere dag een verhaal over de Coolsingel, met vandag het verhaal over Felix Heijnen's sigarenzaak, één van de noodwinkels die na de oorlog verrezen aan de Coolsingel.