Duizend VMBO'ers in de Maassilo voor 'Gaan voor een Baan'

Vijfhonderd banen liggen voor het oprapen voor VMBO-ers uit Rotterdam Zuid. Dat was de boodschap op het eendaagse loopbaan-oriëntatie-festival met de naam 'Gaan Voor Een Baan'.

In de Maassilo in Rotterdam waren dinsdag duizend VMBO-scholieren aanwezig die een keuze aan het maken zijn over wat ze na hun examen willen gaan doen.

Werkgevers uit de haven, techniek, bouw, food en zorg waren aanwezig om de scholieren over te halen hun toekomst vooral in die sectoren te zoeken. Dat doen ze met een zogenaamde carrière startgaranties (csg).

Als leerlingen starten aan een opleiding met een csg zijn ze, na het succesvol doorlopen van die opleiding, aan het einde gegarandeerd van een baan. Werkgevers nemen de leerlingen dan in dienst.