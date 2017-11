Buitenlandse bondscoach voor Gudde bespreekbaar

Eric Gudde heeft op zijn eerste werkdag als algemeen directeur van de KNVB meteen een opvallende uitspraak gedaan. Hij vindt een buitenlander voor de functie van bondscoach of technisch directeur 'volstrekt bespreekbaar'.

Op wat voor termijn hij de betreffende personen wil aanstellen laat Gudde nog in het midden. "Het gaat er om dat de beste mensen op deze plek komen. Dat is belangrijker dan me nu op een bepaalde tijd vast te pinnen."

Op namen gaat Gudde niet in. Ook niet op die van Ronald Koeman, die na zijn ontslag bij Everton Oranje een 'ideaal vervolg van zijn carriere noemde'.

"Natuurlijk heb ik namen in mijn hoofd", zegt Gudde tegen de NOS. "Ik neem de tijd om een grondige analyse te maken De nieuwe bondscoach moet voldoen aan de eisen in het profiel." Ook gaat hij zeker met de huidige bondscoach Dick Advocaat praten.

Gudde heeft vier prioriteiten op zijn lijstje staan. De eerste is Oranje en de toekomst, de tweede de verhoudingen tussen bond en clubs, op nummer drie komt de verhouding tussen profs en amateurs en tot slot het verbeteren van de interne organisatie.