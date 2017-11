Verzekeraars: Niet zomaar telefoon opladen terwijl je slaapt

Het klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar eigenlijk is het heel gevaarlijk: het opladen van je mobieltje terwijl je ligt te slapen. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dinsdag in de jaarlijkse Risicomonitor Woningbranden voor brand door apparaten. Ook in onze regio komen dit soort branden voor.

Er is een stijgende trend te zien en dat is voor een belangrijk deel te vermijden, zeggen de verzekeraars. Volgens Kenneth van Veen, coördinator bij het Team Brand Incidenten van de Veiligheidsregio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, gebeurt het ook in onze regio.

"We hebben even een rondvraag gedaan eerder dit jaar", legt hij uit op Radio Rijnmond. "Of brandweermensen dit soort branden wel eens tegenkomen. Alleen al in ons gebied leverde dat meteen een paar meldingen op."

De ene keer is het de telefoon die de brand veroorzaakt. De andere keer gaat het weer om de oplader. "Het is moeilijk te zeggen waar nu meer problemen mee zijn", gaat Van Veen verder.

Precieze getallen over het aantal branden die op deze manier ontstaan, heeft Van Veen niet. Het aantal schadeclaims na brand is wel iets gedaald.

Goedkoop = gevaarlijk

Goedkope opladers zijn vaak de oorzaak van een brand. "Geef dan ook gewoon die paar eurootjes meer uit", zegt Van Veen. "En koop dan gewoon het origineel. Het is wel het meest veilig."

Ook is de combinatie tussen oplader en apparaat een brandgevaarlijke situatie. "Ik heb ook meerdere apparaten thuis liggen", vertelt Van Veen. "En soms sluit iemand de oplader van de tablet aan op de telefoon. Dat past prima, maar het is wel een ander ampèrage en ander voltage. En dus heel erg gevaarlijk."

Tip

Volgens Van Veen is daar een simpele oplossing voor. "Doe stickertjes op de apparaten en opladers. Bij de oplader van de tablet doe je een rood stickertje en die doe je ook op het tablet zelf. Dat is vooral ook handig als je bijvoorbeeld kinderen hebt."