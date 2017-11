Vervoer op Maat: betalen of lang wachten

Ton Bernsen in zijn woning in Hoogvliet

Ton Bernsen (87) uit zijn onvrede over Vervoer op Maat

Vervoer op Maat vraagt tegenwoordig geld als je snel opgehaald wilt worden. De wachttijd kan oplopen tot een uur tenzij je € 3,50 betaalt. In dat geval geldt de oude wachttijd van een kwartier.

Meneer Bernsen uit Hoogvliet is het niet eens met de verandering in service van de RMC dat Vervoer op Maat uitvoert. "Vooral als je naar de dokter moet en weer naar huis wilt. Dan is een uur wachten niet fijn", aldus de 87-jarige Bernsen.

"Alternatieven vinden is voor veel ouderen lastig. Iedereen heeft het druk druk druk", zegt Bernsen.

Hij schreef een brief en vroeg om opheldering aan de voorzitter van de gebiedscommissie Hoogvliet. Die legde de bal bij de gemeente Rotterdam die uiteindelijk verantwoordelijk is.

Bernsen maakt zich ook zorgen over de verandering die op 1 januari 2018 zal plaatsvinden. Vervoer op Maat zal dan worden uitgevoerd door een andere aanbieder dan RMC. Het bedrijf Trevvel zal dan de dienst gaan uitvoeren. In de loop van november maakt die vervoerder zijn voorwaarden en tarieven bekend.