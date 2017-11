Historische molen in Strijen deels beschadigd door werkzaamheden

Bij het vervangen van een gasleiding aan de Molenstraat in Strijen heeft een aannemer de fundamenten van een eeuwenoude molen beschadigd. Opvallend is dat het mogelijk om een nog onontdekte molen zou gaan.

Het is een merkwaardig verhaal, omdat de aannemer - die in opdracht van Stedin werkt - in eerste instantie op de oude plek van de gasleiding zou graven. Om die reden was archeologisch onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden niet nodig.

Maar om nog onbekende redenen werd toch besloten een nieuwe sleuf tegen het voetpad aan te graven. Daar werden de fundamenten van een mogelijk onbekende middeleeuwse molen ontdekt.

Stedin betreurt de aantasting van het fundament en heeft inmiddels excuses gemaakt. Volgens een woordvoerder was niet bekend dat de plek van archeologische waarde was.

'Niet de bedoeling'

De Strijense archeoloog Jeroen Ras vindt het erg jammer. "Normaal zou je een archeologisch onderzoek doen en kunnen de werkzaamheden onder onze begeleiding uitgevoerd worden. Om deze leiding hier te leggen, zijn grote gedeeltes uit de muur verwijderd en dat is zonde. Het is alsof je uit een geschiedenisboek een paar pagina's scheurt en die vervolgens verbrandt."

Uit historische bronnen is bekend dat er op die plek een molen gestaan heeft, maar die is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd door de Duitsers. Daarnaast zou die molen op een andere plek hebben gestaan, wat zou betekenen dat het hier gaat om een ander gemaal.

De archeologen gaan nu de schade in kaart brengen door onder andere monsters te onderzoeken en foto's te maken.

"Ik ga ervan uit dat er nog behoorlijk veel bewaard gebleven is, omdat molens heel zwaar gefundeerd zijn, maar het is natuurlijk niet de bedoeling", zegt Ras.

De werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd voor het archeologische onderzoek. De straat zal zo'n twee dagen langer open liggen.

Belangrijke plaats in de Middeleeuwen

Strijen was in de late Middeleeuwen een belangrijk bestuurscentrum voor de streek. Het is daarom zaak om voorzichtig te zijn, omdat er overal belangrijke archeologische gegevens opduiken.