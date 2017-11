Veerdienst Gorinchem-Werkendam blijft toch varen

De veerdienst tussen Gorinchem en Werkendam blijft in de vaart. Dat heeft de gemeenteraad van Werkendam dinsdagavond unaniem besloten. De raad kreeg voor de vergadering ook een petitie met 2568 handtekeningen om het pontje in de vaart te houden.

Jane van Donselaar overhandigde burgemeester Yves de Boer de handtekeningen. "Wij maken met ons gezin dagelijks gebruik van de veerdienst", zegt Jane.

"Bijna alle kinderen uit Werkendam gaan in Gorinchem naar de middelbare school. Het is goed dat er een snelle en veilige verbinding is."

De raad vergaderde over het voortbestaan van de veerdienst, omdat de gemeente er zelf veel geld in moet stoppen nu de aanloopsubsidie van de provincie stopt.

Duidelijk signaal

CDA-wethouder Matthijs van Oosten, die met zijn partij een voorstander van het behouden van de veerdienst was, was blij met de petitie.

"Tot twee weken geleden hoorden we haast niets van de bewoners", zegt hij. "Dat wekte de indruk dat het de mensen niet zo bezighield. Hiermee geeft mevrouw van Donselaar een duidelijk signaal aan de raadsleden."

Na de overhandiging van de petitie begon de raadsvergadering. Even na tienen besloot de gemeenteraad unaniem om de veerdienst te handhaven.