Bewoners Hoek van Holland verdeeld na inloopavond Bonnenpolder

Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland organiseerden dinsdagavond een inloopavond in Hoek van Holland. Tijdens de bijeenkomst in de Hoekstee werden omwonenden bijgepraat over de plannen voor een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder.

Als het aan Natuurbegraven Nederland en het Zuid-Hollands Landschap ligt, wordt de Bonnenpolder omgetoverd tot een natuurgebied van 128 hectare. Daarvan is 30 hectare bestemd voor een natuurbegraafplaats.

Tijdens de bijeenkomst waren tientallen omwonenden aanwezig. Onder wie Sabine Rietkerk, oprichter van de actiegroep 'Zorgen om de Bonnen'.

Met de actiegroep haalde ze de afgelopen maanden 2100 handtekeningen op tegen de komst van de natuurbegraafplaats.

Rietkerk was niet erg enthousiast over de inloopavond. "De plannenmakers kunnen nog steeds niet goed uitleggen waar in het natuurgebied de begraafplaats moet verrijzen", aldus Rietkerk. "Eigenlijk zijn we niets wijzer geworden."

Een andere bezoeker van de inloopavond is minder kritisch: "Ik vind de schetsen erg mooi. Ik heb hier liever een natuurgebied met een begraafplaats, dan dat straks een energieleverancier de grond opkoopt. Als er straks windmolens worden gebouwd zijn we verder van huis."

Bijgedraaid

Natuurbegraven Nederland is blij met de opkomst tijdens in de inloopavond. "Natuurlijk zijn er mensen die het plan niet zien zitten", vertelt Roy van Boekel. "Maar er zijn ook mensen die op basis van onze informatie zijn bijgedraaid en nu wel enthousiast zijn over de plannen."

De gemeenteraad van Rotterdam moet nog stemmen over de plannen voor het natuurgebied in de Broekpolder. De initiatiefnemers hopen in 2019 te beginnen met de aanleg van het gebied.