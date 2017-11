Deel dit artikel:











Piloot vliegt laag over Rotterdam voor test Het vliegtuig vloog twee keer een perfect rondje boven Nederland | Foto: Flightradar24

Mensen in Rotterdam hebben dinsdagavond misschien een vreemd geluid boven hun huis gehoord. Een piloot in een Cessna-vliegtuig vloog in de avond een perfecte cirkel boven Nederland.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland zou het gaan om een test. Wat er precies getest wordt, is niet bekend. Een mogelijkheid is dat het vliegtuig bezig is de Instrument Landing System (ILS) te kalibreren, zegt luchtvaartjournalist Doron Sajet tegen RTV Rijnmond. Daarmee wordt de hoek van waaruit een vliegtuig landt, getest om de juiste aanvliegroutes te meten en bepalen. Daar worden volgens Sajet dit type vliegtuigen, zoals de Cessna C550, voor gebruikt.