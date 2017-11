Acteurs doen aangifte tegen Gosschalk

Meerdere acteurs doen aangifte tegen de regisseur Job Gosschalk. Ze beschuldigen hem van seksuele intimidatie. Dat heeft de misdaadjournalist Peter R. de Vries gezegd in het tv-programma RTL Boulevard.

Gosschalk is de regisseur van de musical De Marathon, die momenteel het nieuwe Luxor in Rotterdam te zien is. Dinsdag zei hij dat hij stopte met zijn werk, naar aanleiding van de beschuldigingen. De voorstellingen van De Marathon gaan gewoon door, bij deze productie zijn geen klachten van acteurs naar voren gekomen.

Volgens De Vries heeft de regisseur tussen 2002 en 2015 in zeker twintig gevallen misbruik gemaakt van zijn functie. In die tijd was Gosschalk een belangrijke beslisser over wie er rollen kregen in grote producties.