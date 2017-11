Deel dit artikel:











Brand in oud pand Rotterdam-Kralingen brand Oostzeedijk-Beneden - foto MediaTV

In een woning aan de Oostzeedijk Beneden in Rotterdam-Kralingen heeft woensdagochtend brand gewoed. Tegen acht uur was het vuur onder controle.

De brandweer rukte met veel materieel uit omdat om oude panden ging, waar het vuur zich snel kan uitbreiden. Eén persoon is kennelijk ongedeerd uit het huis gekomen. De brand ontstond op de zolder van het pand, naast de hoek van de Doctor Zamenhofstraat. Beneden zit een stoffeerderij. Naastgelegen huizen werden ontruimd. De brandweer begon het vuur van binnenuit te bestrijden. Later werd een deel van het dak gesloopt. Er werden mensen achter de hand gehouden voor het geval de brand uit de hand zou lopen.