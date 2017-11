PostNL bezorgde genoeg post op tijd in 2016

PostNL is er vorig jaar in geslaagd 96,4 procent van de verstuurde brieven de volgende werkdag te bezorgen. Daarmee voldeed het postbedrijf aan de wettelijke eis dat minstens 95 procent van de post op tijd moet worden bezorgd.

De meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die belast is met het toezicht op de uitvoering van de zogenoemde universele postdienst. PostNL is als uitvoerder daarvan verplicht een basispakket aan diensten aan te bieden dat voldoende toegankelijk is voor iedere Nederlander.

Zo moet PostNL brievenbuspost binnen een dag bezorgen op dinsdag tot en met zaterdag. Rouwkaarten en medische post worden ook op maandag bezorgd.

Verder moest vorig jaar minimaal 95 procent van de Nederlanders binnen een straal van 5 kilometer een vestiging hebben die toegang biedt tot alle diensten van PostNL. In buitengebieden was dat 85 procent. Ook aan die normen voldeed het bedrijf ruimschoots.