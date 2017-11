Bacterie in drinkwater Vlaardingen: water koken voor gebruik

In het drinkwater in Vlaardingen zit een ongewenste bacterie. Evides adviseert alle Vlaardingers om het water drie minuten te koken vóór gebruik in eten of drinken voor mensen en huisdieren. Voor baden, douchen of vaatwassen hoeft het niet gekookt te worden.

De darmbacterie E.coli kwam in het drinkwater terecht bij werkzaamheden. Evides neemt nu monsters en onderzoekt wat er precies is misgegaan.

Het kookadvies geldt voor minimaal drie dagen. Evides houdt Vlaardingers op de hoogte via zijn website en sociale media. Ook is een NL Alert uitgestuurd. Die is niet overal ontvangen, en ook in omringende plaatsen terechtgekomen. Het kookadvies geldt echter alleen voor heel Vlaardingen.

Niet in waterkoker

Het advies is om het water te koken in een pan of fluitketel. Waterkokers stoppen meestal zodra het water kookt, en de bacterie is pas dood na drie minuten koken.

Bij kokendwaterkranen ligt het eraan of het water al langer in de tank zit. "Bij ons blijft het water op 110 graden", zegt een medewerker van Quooker in Ridderkerk. "Maar als je net kokend water hebt getapt, wordt dat natuurlijk vervangen door nieuw koud water uit de leiding." In dat geval is het beter om even te wachten met opnieuw te tappen.

Gevaren van E.coli

De Escherichia coli is een bacterie die normaal gesproken in onze darmen voorkomt en daar geen problemen veroorzaakt. Sommige soorten kunnen echter maagdarmklachten of urineweginfecties veroorzaken. Bij mensen met een verminderde weerstand kunnen ook andere infecties optreden.

Een bepaalde soort E.coli staat erom bekend dat hij voedselvergiftigingen veroorzaakt, vaak via besmet rundvlees.

De gemeente Vlaardingen raadt mensen met klachten aan om hun huisarts te raadplegen.