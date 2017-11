"Loekie Metz was een markante figuur en zoveel vrouwelijke beeldhouwers waren er niet in de naoorlogse periode", zegt Siebe Thissen van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Zijn boek over Loekie Metz komt maandag 13 november uit.

Het boek gaat over beeldhouwer Loekie Metz en het Joods monument in Rotterdam dat zij ontworpen heeft. Het Joods Monument is nu te vinden in de binnentuin van het stadhuis. "Eén van de redenen dat we het boek gemaakt hebben is dat het monument helemaal geen grote bekendheid geniet in Rotterdam. Het is toch een bijzonder en belangrijk monument."

Opdracht



Het monument heeft Metz gemaakt in opdracht van het Comité Ereschuld aan joodse stadsgenoten. Dat was een burgercomité waar notabelen inzaten. Met het monument wilde het comité excuses aanbieden aan joodse stadsgenoten.

"De opdracht kwam in 1967, dat is onthutsend laat. Er waren toen al zo'n vijftig oorlogsmonumenten gerealiseerd in Rotterdam. Iedereen die gesneuveld was of iets in het verzet had gedaan, had al een monument maar voor die ruim zesduizend Rotterdamse joden die niet waren teruggekeerd, was er nog niets gedaan", aldus Thissen.

Commotie



Het monument dat Metz ontwerpt wordt in september 1967 geplaatst in de muur van de synagoge aan de Bentincklaan. Direct na de onthulling breekt er commotie uit. Leden van de joodse gemeente storen zich aan het beeld dat bestaat uit drie delen.

Op één beeld is een vader afgebeeld die zijn zoon zegend, op de tweede is profeet Jesaja te zien die op een Hebreeuwse tekst wijst en de derde is een figuur die de leegte symboliseert die de joden in Rotterdam hebben achtergelaten.

Weggehakt



De commotie over het beeld zorgt ervoor dat de Rotterdamse Kunststichting besluit om het weg te halen. Thissen: "Binnen 24 uur na de onthulling worden de beelden uit de gevel gehakt, in een vrachtwagen gelegd en opgeslagen in een schoolgebouw in de binnenstad".

Loekie Metz is perplex. "Zij was totaal onthutst en ook boos", weet Thissen. "Ze is onmiddellijk naar de gemeente gestapt en heeft een nieuwe locatie geëist." Er zijn vervolgens verschillende locaties voorgesteld, die allemaal op niets uitliepen.

Het gevolg is dat Metz steeds bozer wordt. Het toppunt is wel het voorstel om het monument te plaatsen bij de geruimde joodse begraafplaats aan de Dijkstraat. "Vlakbij een gasfabriek", zegt Siebe Thissen. "Een ontzettende idiote keuze en dat heeft Loeki Metz nog kwader gemaakt. Vanaf dat moment is haar advocaat een geldbedrag gaan eisen voor iedere dag dat de gemeente naliet een locatie voor het beeld te vinden".

Stadhuis



Het getouwtrek duurt vijftien jaar. Burgemeester André van der Louw grijpt uiteindelijk in en zorgt voor een plek voor het monument in de tuin van het stadhuis. Metz moet haar beelden aanpassen voor de nieuwe locatie en één van de beelden is ontvreemd uit de opslag.

"Het is een heel bijzonder en aangrijgpend monument geworden. Ze heeft er de hele geschiedenis van de shoah aan toegevoegd. Ze heeft bronzen plaquettes gemaakt die het verhaal van 1942 tot 1945 laten zien", vertelt Thissen.

Het monument is in de stadhuistuin onthuld door koningin Beatrix. "Dat beschouwde ze als een enorme overwinning". Bij het monument wordt Thissens boek 'Loekie Metz en het Joods Monument' maandag gepresenteerd. Het eerste exemplaar wordt door burgemeester Aboutaleb overhandigd aan de zoon van Loekie Metz, Serge Metz.