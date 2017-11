Bart Nieuwkoop heeft de training bij Feyenoord hervat. De rechtsback viel zondagmiddag nog uit in de wedstrijd tegen ADO Den Haag, maar de blessure valt mee.

Nieuwkoop had last van lichte hamstringklachten. Eerder in het seizoen liep hij in de voorbereiding een zware hamstringblessure op, waardoor hij lang aan de kant stond.

De Zeeuwse verdediger trainde nog wel apart van de groep, die sterk uitgedund is vanwege de interlandperiode.