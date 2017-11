E.coli-bacterie in drinkwater Vlaardingen. Maar wat is dat voor bacterie?

Het Vlaardingse kraanwater is besmet met een tot nu toe onbekende variant van de E.coli-bacterie. Mensen krijgen van waterbedrijf Evides het advies het drinkwater drie minuten te koken. Maar wat is het voor bacterie en wat zijn de gezondheidsgevolgen?

E.coli (Escherichia coli) is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van alle mensen en warmbloedige dieren. De bacterie beschermt tegen andere schadelijke bacteriën. De E.coli staat ook wel bekend als de poepbacterie.

Soms ernstige gevolgen

Volgens microbioloog Norbert Vaessen van het Vlietland Ziekenhuis worden mensen normaal gesproken niet ziek van de bacterie. Het gaat dan om de variant die het meeste voorkomt.

Maar er zijn ook honderden varianten van E.coli die gevaarlijker zijn. Die kunnen volgens Vaessen wel ernstige gevolgen hebben.

Deze soorten produceren de giftige stof shigatoxine in het lichaam. De meeste E.coli-bacteriën die deze stof bevatten kunnen ernstige darminfecties veroorzaken, vooral bij ouderen, zieken en zwangere vrouwen.

Het was woensdagmiddag nog niet duidelijk welke variant in het Vlaardingse drinkwater is aangetroffen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een speciale informatiepagina over E.coli.

Drie minuten koken

In oktober raakte het kraanwater in Oss besmet met E.coli. Inwoners moesten daar net als in Vlaardingen het water eerst koken voordat het gedronken mocht worden.

Ze kunnen dat overigens beter niet in een waterkoker doen omdat die bij het kookpunt afslaat. Om de bacterie onschadelijk te maken moet het water drie minuten gekookt worden. In een pannetje of fluitketel gaat dat gemakkelijker.