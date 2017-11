Capelse vrouw aangehouden in hennepkwekerij

Een 57-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel is gearresteerd bij het oprollen van een hennepkwekerij in het Brabantse Heijningen.

De politie ging dinsdag een aantal adressen af op zoek naar hennepplantages. In een garage in Heijningen werden 250 planten aangetroffen. Ook was de elektriciteitsmeter teruggedraaid, zodat er stroom werd gestolen.

De politie vermoedt dat met de kwekerij bij een eerdere oogst al 20.000 euro was verdiend. Daarom werd ook de Mercedes van de Capelse in beslag genomen.

De vrouw is voor verhoor naar een politiebureau in Roosendaal gebracht.