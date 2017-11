Deel dit artikel:











Aanbesteding Blankenburgtunnel hoeft niet over Het tracé van de Blankenburgtunnel

De bouw van de Blankenburgtunnel bij Maassluis hoeft niet opnieuw te worden aanbesteed. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de bouwers BAM en VolkerWessels en baggeraar Boskalis.

De Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg moet de A15 en A20 met elkaar verbinden. Met de aanleg is circa 1 miljard euro gemoeid. Het project is gegund aan een consortium van Ballast Nedam, de Belgische baggeraar DEME en het Australische Macquarie. Concurrenten klaagden dat dit niet volgens de regels zou zijn gebeurd en stapten naar de rechter. Adviesbureau

Volgens de klagers zou er mogelijk sprake zijn geweest van belangenverstrengeling bij een adviesbureau. Dat werkte eerst voor Rijkswaterstaat en later voor het winnende consortium. Zo zou er gevoelige informatie bij de bieders terechtgekomen zijn. Volgens de klagers zou er mogelijk sprake zijn geweest van belangenverstrengeling bij een adviesbureau. Dat werkte eerst voor Rijkswaterstaat en later voor het winnende consortium. Zo zou er gevoelige informatie bij de bieders terechtgekomen zijn. De rechter heeft nu bepaald dat dit waarschijnlijk niet is gebeurd. Ook andere bezwaren van de bouwers veegde de rechtbank van tafel.