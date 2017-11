Flat ontruimd door brand Rotterdam-Alexander

De brandweer heeft driehonderd bewoners van een seniorenflat in Rotterdam-Alxander geëvacueerd. Er was brand uitgebroken op de zevende etage. Sommige bewoners moesten met een hoogwerker van balkons worden gered.

De brand ontstond in een appartement op de zevende etage van het complex aan de Hendrik Staetsweg. De rook verspreidde zich snel door het hele gebouw. De brandweer besloot daarom tot een ontruiming van de gehele flat.

Kort na 14.00 uur was de brand geblust. Zes mensen zijn voor het inademen van rook onderzocht in ambulances. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De bewoners worden in zalen in de buurt opgevangen.

De brandweer ventileerde de hoogste etages om de rook van de verdiepingen te krijgen. Ook doet de brandweer nog metingen in het complex naar koolmonoxide.