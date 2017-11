Deel dit artikel:











Flat ontruimd door brand Rotterdam-Alexander, 63 bewoners kunnen niet naar huis Foto: MediaTV

De brandweer heeft driehonderd bewoners van een seniorenflat in Rotterdam-Alexander geëvacueerd. Er was brand uitgebroken in een meterkast op de zevende etage. Sommige bewoners moesten met een hoogwerker van balkons worden gered.

De brand ontstond in een appartement op de zevende etage van het complex aan de Hendrick Staetsweg. De rook verspreidde zich snel door het hele gebouw. De brandweer besloot daarom tot een ontruiming van de gehele flat. Kort na 14:00 uur was de brand geblust. Zes mensen zijn voor het inademen van rook onderzocht in ambulances. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De brandweer ventileerde de hoogste etages om de rook van de verdiepingen te krijgen. Tegen het einde van de middag konden de meeste bewoners weer terug naar hun appartementen. 63 woningen

Van in totaal 63 woningen kunnen de bewoners woensdagavond niet terug naar hun woning, omdat er geen elektriciteit is. Dat komt doordat de meterkast die op de zevende verdieping in brand vloog, in verbinding staat met alle meterkasten op de verdiepingen eronder. Van in totaal 63 woningen kunnen de bewoners woensdagavond niet terug naar hun woning, omdat er geen elektriciteit is. Dat komt doordat de meterkast die op de zevende verdieping in brand vloog, in verbinding staat met alle meterkasten op de verdiepingen eronder. Op iedere etage zijn er daarom bewoners van steeds vier appartementen die zich rondom de getroffen meterkast bevinden, die niet naar huis kunnen. Een ander deel van bestaat uit bewoners waarvan het huis door brand of roet tijdelijk onbewoonbaar is. Eneco is ingeschakeld om de komende tijd de meterkasten te repareren. Ook worden de woningen rond het huis waar de brand uitbrak, schoongemaakt. Elders overnachten

Waar de bewoners van de 63 huizen worden opgevangen, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam en Woonkompas zoeken nog naar een slaapplek. Waar de bewoners van de 63 huizen worden opgevangen, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam en Woonkompas zoeken nog naar een slaapplek.