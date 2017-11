Deel dit artikel:











Licht blijft branden in Maassluise Spechtstraat

Bewoners van de Maassluise Spechtstraat en omgeving zullen nog minstens een week de straatverlichting zien branden, ook overdag. Er is een schakelbord in een elektrahuisje kapot en dat is niet zomaar even op te lossen.

De lantaarnpalen gaan al een poosje niet meer vanzelf uit. Vorige week heeft netbeheerder Stedin vergeefs geprobeerd de storing in de schakelkast te verhelpen. Er is een nieuw onderdeel nodig, dat eerst besteld moet worden. Een extra complicatie is dat er ook asbest zit in het elektrahuisje. Dat moet eruit gehaald worden, en dat kan het beste gebeuren als ook het nieuwe onderdeel er is. Om de omgeving niet in het donker te zetten, is besloten om de openbare verlichting zolang maar permanent te laten branden.