Evides waarschuwt Vlaardingers met geluidswagens Een van de geluidswagens. Foto: Angela Kranenburg

Waterbedrijf Evides heeft in Vlaardingen vier geluidswagens ingezet om mensen te waarschuwen tegen de E.coli-bacterie in het drinkwater. Ze rijden in heel Vlaardingen rond met de oproep om water eerst minstens drie minuten te koken.

Woensdagochtend werd bekend dat het waterleidingnet in Vlaardingen vervuild is met de poepbacterie. Het kookadvies is voorlopig voor de komende drie dagen van kracht. Het is nog altijd onduidelijk om welke variant van de E.coli-bacterie het gaat. Van de normale variant worden de meeste mensen niet ernstig ziek, maar sommige varianten kunnen ernstige darminfecties tot gevolg hebben.