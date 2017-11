Erasmus Universiteit wil 100 miljoen ophalen bij donateurs

Kristel Baele: 'We hebben dit geld nodig, omdat we nu te weinig onderzoeksgeld krijgen van de overheid'

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft woensdag een fonds gelanceerd voor onderzoek en onderwijs. In 2025 moet dat een omvang moet hebben van 100 miljoen euro. Nu al is er 26 miljoen opgehaald bij vooral oud-studenten van de universiteit.

De EUR is de eerste onderwijsinstelling die zoveel geld wil ophalen bij particulieren. Met het geld hoopt de universiteit 'baanbrekend onderzoek' te kunnen financieren, topwetenschappers naar Rotterdam te halen en de beste studenten met beurzen te kunnen ondersteunen.

De eerste 26 miljoen heeft de universiteit opgehaald bij tientallen oud-studenten en Rotterdamse families. Bekende donateurs zijn oud-minister van Financiën Onno Ruding en de familie Kloosterman.

Te weinig onderzoeksgeld

"We hebben dit geld nodig, omdat we nu te weinig onderzoeksgeld krijgen van de overheid", zegt bestuursvoorzitter Kristel Baele van de EUR.

Ze is niet bang dat de onafhankelijkheid in het geding komt door de donaties. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt met de donateurs. Ze mogen kiezen in welke sector ze investeren, maar niet wat de uitkomst is."

Naast het ophalen van geld lanceert de Rotterdamse universiteit EUR Connect, een online platform voor oud-studenten, studenten en wetenschappers om kennis, ervaring en contacten te delen.