Docu - Het Zinkende Land

Het Zinkende Land, een documentaire over dalende veenbodems. De bodem in het veenweidegebied van grote delen van West- en Noord Nederland.

In grote delen van west en noord Nederland daalt in rap tempo de bodem van het veenweidegebied. Stad en land op veengrond, zakken langzaam weg. Althans, zo langzaam gaat het niet, want het gebeurt in een hoger tempo dan de zeespiegel stijgt. En dit heeft grote gevolgen voor bewoners en gebruikers, en de betrokken overheden.

In Het Zinkende Land zien we de gevolgen en wordt de urgentie om duurzamer met onze bodem om te gaan steeds duidelijker. We zien hoe er al met man en macht aan oplossingen wordt gewerkt. Want als er nu niets gebeurt, verdwijnt het typische Nederlandse cultuurlandschap en zullen de kosten stijgen tot ruim 20 miljard in 2050.

Het Zinkende Land wordt op zaterdag 18 november vanaf 18.00 uur (ieder uur herhaald) uitgezonden bij TV Rijnmond.