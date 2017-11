Gorinchem graaft middeleeuwse stadsgenoten op

Archeologen zijn in Gorinchem begonnen met opgravingen op de Groenmarkt. Daar lag vroeger een kerkhof. Medewerkers verwachten dan ook veel skeletten en archeologische spullen te vinden.

"Er komen een aantal nieuwe bomen en die hebben ruimte nodig om te kunnen wortelen. En daarvoor moeten de skeletten wijken", zegt archeoloog en projectleider Niels Tuinman woensdagochtend op Radio Rijnmond.

"Dus die zijn we nu een voor een aan het opgraven tot ongeveer anderhalve meter diepte. We verwachten ongeveer 25 skeletten per gat."

Goedkope graven

De boomgaten worden vijf bij vijf meter. Tijdens de werkzaamheden kan de weekmarkt op maandag gewoon doorgaan. Wel moeten sommige kraamhouders op andere plekken staan.

"De kerk stamt uit de Middeleeuwen. Vanaf dat moment zijn er mensen begraven. De kermis is onlangs geweest en er is de wekelijkse markt. Mensen lopen hier eigenlijk op hun voormalige stadsgenoten", vervolgt Tuinman.



"In 2008 was er ook al een onderzoek. Toen bleek dat aan de schaduwzijde van de kerk de armere bevolking begraven lag. Dat was de goedkoopste kant om begraven te worden. Bovendien waren de vrouwen erg klein, wat er op kan duiden dat ze slecht aten."

Antropoloog

De skeletten worden allemaal bekeken door een forensische antropoloog zodat duidelijk wordt welke leeftijd de skeletten hebben en wat het geslacht is van de overledende.

Daarnaast wordt geprobeerd de doodsoorzaak te achterhalen. Daarna worden de skeletten herbegraven, dus ze krijgen een nieuwe laatste rustplaats.

Over vijf weken moeten de archeologische werkzaamheden afgerond zijn. Daarna start de gemeente met de herinrichting van de Groenmarkt.

Vier nieuwe bomen van de soort Tilia tomentosa ‘Szeleste’ moeten de oude sfeer van de Groenmarkt terugbrengen.