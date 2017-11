Bond wil naar rechter omdat Boskalis van Nederlanders af wil

Boskalis is van plan de bemanningen van vijf van zijn schepen te vervangen door goedkopere krachten uit lagelonenlanden. Vakbond FNV Nautilus heeft gedreigd naar de rechter te stappen om dit te voorkomen.

Het gaat om ruim twintig bemanningsleden van Fairmount Marine, de zeesleep-divisie van het Papendrechtse maritieme bedrijf.

Boskalis rapporteerde in maart een verlies over 2016 van 563 miljoen euro, na een jaar eerder nog een winst van 440 miljoen te hebben geboekt. Het bedrijf had last van de malaise in de olie- en gassector en kondigde maatregelen aan.

In mei maakte Boskalis bekend 230 banen te schrappen op het hoofdkantoor.

Volgens een woordvoerder van Boskalis is afgewacht of de markt zich zou herstellen, maar nu dat onvoldoende is gebeurd, wordt de reorganisatie bij Fairmount Marine doorgezet.

Hij benadrukt dat de OR akkoord is en dat er 'zorgvuldig en netjes' wordt omgegaan met de betrokken medewerkers.

FNV Nautilus zegt dat de OR nooit de informatie gekregen heeft waar het reorganisatieplan op gebaseerd is. De vakbond gaat Boskalis opnieuw vragen om die documenten.

Boskalis op zijn beurt heeft de vakbond uitgenodigd om het hoe en waarom van de reorganisatie uit te leggen.