Gorinchemmer in Japan haalt Michelinster

Gorinchemmer Conrado Tromp heeft als topkok een Michelinster behaald met het Franse restaurant La Baie in Osaka in Japan.

De ster werd dinsdag uitgereikt en sindsdien is het feest. "Ze zijn helemaal in de wolken hier", zegt de chef.

Tromp werkt al meer dan 20 jaar bij hotelketens over de hele wereld. Bij het Ritz Carlton heeft hij als executive chef vijf restaurants onder zich.

"Toen ik hier kwam heb ik eerst gekeken wat we met die restaurants konden bereiken en het Franse restaurant had veel potentie", zegt de 42-jarige Tromp. "Vanaf het begin hebben we geknokt om die ster binnen te krijgen."

Tromp hoorde het nieuws dinsdag en sindsdien is het feest. "We hebben het vandaag met het team gevierd en er komt later nog een speciaal uitje voor ze."





Jarenlange ervaring

De Gorinchemse chef heeft een jarenlange ervaring in de culinaire wereld. "Ongeveer op mijn 15e wilde ik koken. Ik ben op de koksschool gegaan en heb daarna verschillende opleidingen gedaan. Daarna ben ik gaan reizen." Tromp werkte bij verschillende sterrenrestaurants in Europa en later in Azië. Zo werkte hij in de Maldiven, Hong Kong, China en nu dus in Japan.

"Anderhalf jaar geleden ben ik naar Japan gekomen en dat bevalt me heel goed. De producten zijn hier hartstikke mooi en ik vind het prachtig hoe de cultuur in elkaar zit."

Voorlopig is de culinaire chef nog niet uitgekeken op Japan. Terug naar Nederland wil hij al helemaal niet: "Ja, op vakantie", lacht hij. "Maar als ik in Nederland ben, gaan we altijd wel even naar Feyenoord."