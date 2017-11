Wassen, drogen, föhnen: de vogels in Dirksland zijn klaar voor de show

Een te hoekige borst, niet geel genoeg, te geel, te dik, een te korte kuif. De jury is streng voor de vogels die dit weekend meedoen aan vogelshow in Dirksland, Goeree-Overflakkee.

Aan de show nemen verschillende soorten mee, van kanaries, tropenvogels tot parkieten. Zo zijn ook vogels van een wereldkampioen in de klasse Agaporniden te zien. De eigenaar van de vogels heeft een nieuwe kleur dwergpapegaai ontwikkeld.

Kees Verstraten is jurylid voor de kanaries. "Het is een tweejarige opleiding voordat je vogels mag beoordelen. Daarna moet je nog een jaar specialiseren in een bepaalde categorie."

"Nu de vogels hier op de show zijn, mis ik ze thuis in de volière", vertelt Tom Vroegindeweij, voorzitter Eerste Flakkeese Vogelvereniging. "Het is te stil."

"Kees, onze wereldkampioen, die doet de vogels zelfs wassen, föhnen en op de verwarming leggen", zegt bestuurslid Wijnand Visser.

"Ze zitten dan in een koekenpapiertje op de verwarming tot ze droog zijn. Dat moet je natuurlijk goed in de gaten houden, anders is het gebeurd."