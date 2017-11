Schiedam 'viert' dit weekend de leegstand in het centrum

De leegstaande bioscoop in Schiedam staat centraal

Schiedam viert dit weekend de leegstand tijdens het ‘Feest der Leegstand’. De stad heeft de meeste leegstaande winkels van de regio Rijnmond. De initiatiefnemers willen met het evenement benadrukken dat leegstand ook kansen biedt.

“Feest en leegstand, twee woorden die een beetje wringen, omdat veel mensen alleen negatief tegen dit probleem aankijken”, legt organisator Gideon Peele uit. “Maar wij willen juist mensen motiveren en inspireren. Er zijn best creatieve invullingen te bedenken.”

Peele heeft zelf een architectenbureau. Zijn kantoor zit in een oude, leegstaande bioscoop in Schiedam. “Zo zien mensen hier toch weer licht branden.”

Dalende lijn

Bijna een op de vier winkels in het centrum van Schiedam is onbezet. Landelijk gezien staat Schiedam daarmee op de tweede plaats, in Waddinxveen staan meer winkels leeg.

Maar de dalende lijn is volgens de gemeente inmiddels ingezet. Zo worden aan de Hoogstraat leegstaande winkelpanden omgebouwd tot appartementen.

Het ‘Feest der Leegstand’ begint vrijdag met een congres in de bioscoopzaal. Op zaterdag is er een publieksdag met rondleidingen langs plekken die schreeuwen om een nieuwe bestemming. Daar vinden ook optredens plaats die de gebouwen in een nieuw daglicht stellen.

"Ik hoop dat na dit weekend de handen jeuken bij de bezoekers om met de leegstand aan de slag te gaan", aldus Peele.