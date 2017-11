Vijf tips bij besmetting met de E.coli-bacterie

Deel dit artikel:











Als je woensdag onverhoopt toch ongekookt kraanwater hebt gedronken in Vlaardingen, kun je last krijgen van diarree of buikkramp. Er bestaat geen vaccinatie tegen de E.coli-bacterie, maar er zijn een aantal dingen die je er zelf tegen kunt doen.

1) Het is belangrijk om je vochtbalans op peil te houden. Drink daarom voldoende suikerhoudende dranken. 2) Naast suiker is zout ook goed bij diarree. Drink bijvoorbeeld bouillon. 3) Haal zakjes 'ORS' bij de apotheek. ORS staat voor oral rehydration solution en is een mengsel van druivensuiker en zout. Je kunt ORS ook zelf maken. Neem acht theelepels druivensuiker of honing en één theelepel zout en meng dit in een liter bronwater. 4) Zorg voor een goede hygiëne, vooral na een toiletbezoek en in de keuken. 5) Probiotica kunnen klachten verminderen. Dat zijn nuttige darmbacteriën die bijvoorbeeld in yoghurt(dranken) voorkomen en mogelijk helpen om je darmflora weer in evenwicht te krijgen. De GGD waarschuwt mensen met koorts of tekenen van uitdroging, zoals niet of weinig plassen en donkere urine, dorst, een droge mond en lusteloosheid om de huisarts te bellen. Evides

Woensdagochtend werd bekend dat het Woensdagochtend werd bekend dat het Vlaardingse kraanwater is besmet met een tot nu toe onbekende variant van de E.coli-bacterie. Mensen krijgen van waterbedrijf Evides het advies het drinkwater drie minuten te koken voor dat ze het drinken. Dat geldt ook voor het drinkwater voor hun huisdieren. Ook fruit moet je wassen met gekookt water.