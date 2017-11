Dode na uitslaande brand seniorencomplex Rotterdam

Deel dit artikel:











Bij een brand woensdagavond in een seniorencomplex in Rotterdam-Kralingen zijn twee personen gewond geraakt onder wie één ernstig, dat slachtoffer heeft ernstige brandwonden en moest worden gereanimeerd, de persoon is later in het ziekenhuis overleden.

Het is niet bekend hoe het met het andere slachtoffer gaat. Het vuur brak uit in een appartement op de tweede verdieping van het complex De Nieuwe Plantage. De brand was net na acht uur 's avonds onder controle. De brandweer heeft naastgelegen woningen ontruimd en is bezig de woningen te ventileren. Enkele personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. Bewoners zijn opgevangen in de recreatiehal aan de andere kant van het gebouw. Vier woningen zijn door de brand niet bewoonbaar. De oorzaak van de brand in De Nieuwe Plantage is niet bekend.