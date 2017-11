Verwarde man draait gaskraan open in Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid heeft een verwarde man in zijn huis aan de Strevelsweg de gaskraan opengedraaid. De man dreigde het huis op te blazen.

De brandweer is bezig met gasmetingen. Ook zijn er vanaf een hoogwerker gaten in de ramen geslagen om het gas te laten ontsnappen. Dat is een risicovolle handeling, want wanneer zuurstof en gas in bepaalde verhoudingen met elkaar mengen, bestaat er een kans op ontsteking.

De hele Strevelsweg is afgesloten wegens ontploffingsgevaar. Energiebedrijf Stedin is ook ter plaatse om de gaskraan dicht te draaien in het geval er een steekvlam ontstaat.

Tientallen woningen rondom het huis zijn ontruimd. De geëvacueerde bewoners zijn met bussen naar verschillende opvanglocaties gebracht en opgevangen in het Huis van de Wijk de Dam aan de Persoonsdam.

De man woont in een wooncomplex voor mensen met problemen. Hij is een bekende van de politie en is aangehouden.