Sloop 20.000 huizen Rotterdam gaat toch door Foto: archief

Een motie van de PVV om de sloop van duizenden huizen in Rotterdam te stoppen, is afgewezen. Rotterdam kan nu haar plannen om 20.000 huizen te slopen, doorzetten. De aanpak wordt uitgesmeerd over jaren en de gemeenteraad is ook nog bij deelplannen aan zet.

Een aantal partijen in de Provinciale Staten, waaronder de PVV, is bang dat er door de sloop te weinig sociale huurwoningen overblijven. Een meerderheid vindt echter dat ook de omliggende gemeenten moeten zorgen voor genoeg sociale woningbouw. Woonvisie Rotterdam

Het plan om de huizen te slopen behoort tot de Woonvisie van Rotterdam. In deze visie staat dat goedkope huurwoningen plaats moeten maken voor duurdere huizen. Het plan om de huizen te slopen behoort tot de Woonvisie van Rotterdam. In deze visie staat datgoedkope huurwoningen plaats moeten maken voor duurdere huizen. Particuliere woningen in Rotterdam worden daarom opgekocht voor de sloop. De Rotterdamse Woonvisie heeft lange tijd politiek onder vuur gelegen. De provincie Zuid-Holland wilde de sloopplannen eerder al uitstellen om een tekort aan huurwoningen te voorkomen.