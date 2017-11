Pot over nieuwe bondscoach: 'Verstandig om alles door te lichten'

Cor Pot vindt dat de KNVB eerst een technisch directeur moet aanstellen voordat er een nieuwe bondscoach komt. Eric Gudde, de nieuwe algemeen directeur bij de voetbalbond, doet volgens de oud-trainer van Jong Oranje er verstandig aan om alles goed door te lichten.

Hij is van mening dat de nieuwe technisch directeur van de KNVB 'jong en fris' moet zijn en 'een moderne visie' moet hebben: "Ik denk dat jongere mensen daar meer geschikt voor zijn dan ik."

Wie de nieuwe bondscoach van Oranje moet worden, weet Pot niet zo direct. "De nieuwe bondscoach moet enthousiast zijn en kennis van zaken hebben", aldus Pot. "Hij moet niet gebonden zijn aan één systeem. We zijn in Nederland vaak met de 433-formatie bezig, maar op internationaal niveau moet je meerdere systemen kunnen spelen om resultaat te halen." Het resultaat is heilig en niet het systeem, aldus de ex-(jeugd)trainer van onder andere Excelsior en Feyenoord. De nieuwe bondscoach kan volgens Pot een buitenlander zijn, maar de buitenlandse toptrainers verdienen volgens hem te veel. "Die bedragen kunnen we in Nederland niet betalen."

'Sta open voor een klus met Advocaat'

Bondscoach Dick Advocaat meldde bij de Schotse media dat hij met de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië aan zijn laatste wedstrijden bij Oranje bezig is. Pot heeft vaak met Advocaat gewerkt en is goed met hem bevriend. Hij zou niet verrast zijn als de huidige eindverantwoordelijke van Oranje zal vertrekken.

Pot denkt dat Advocaat met zo'n beslissing zijn carrière als trainer niet meteen beëindigt: "Als hij nog een kansje krijgt, dan zal Advocaat dat denk ik wel overwegen. Hij zal niet meer een heel seizoen naar het buitenland gaan." De oud-Spartaan denkt dat Advocaat hem wel zal bellen voor een klus van een paar maanden. "Natuurlijk zie ik dat zitten", zegt Pot, op basis van de vriendschap en het verleden met Advocaat. "Je moet dan denken aan teams in de Premier League of Championship die in degradatienood zijn, die in een paar maandentijd alles eruit moeten halen. Ploegen uit Rusland of Turkije zijn eveneens een optie, maar ook clubs die tegen Europees voetbal aanzitten."

'Belangrijke dat deze oefenwedstrijden gespeeld worden'

Pot snapt dat mensen de oefenduels van Oranje tegen Schotland en Roemenië als wedstrijden 'om des keizers baard' zien, maar hij vindt het ook belangrijk dat deze interlands gespeeld worden: "Jonge jongens kunnen zich meer vestigen. Er zijn ook spelers die niet goed gepresteerd hebben die weer terug kunnen komen. Zo heeft Kevin Strootman wat moeite gehad. Die jongens kunnen voor zichzelf wat vertrouwen en goodwill kweken in het Nederlands Elftal. Ook kunnen spelers, die weinig wedstrijden hebben gespeeld, minuten maken."