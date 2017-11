Tientallen senioren mogen na brand niet naar huis

Door een brand in een seniorenflat woensdagmiddag in Rotterdam-Alexander zitten 63 woningen zonder elektriciteit. Bewoners van die appartementen moeten de nacht ergens anders doorbrengen.

Voor alle senioren is inmiddels door de gemeente Rotterdam en Woonkompas een slaapplek gevonden. De ouderen kunnen onder meer in het Maasstad Ziekenhuis, Zorghotel Aafje en in logeerkamers in het complex zelf terecht. Sommige senioren zijn door familieleden opgehaald.

Brand in meterkast

De brand ontstond doordat een meterkast op de zevende verdieping in brand vloog. Deze meterkast staat in verbinding met alle meterkasten op de verdiepingen eronder.

Op iedere etage zitten vier appartementen die zich rondom de getroffen meterkast bevinden, zonder stroom.

Een ander deel van de bewoners kan niet naar huis omdat er brand- of roetschade is waardoor het appartement tijdelijk onbewoonbaar is.

Eneco is ingeschakeld om de komende tijd de meterkasten te repareren. Ook worden de woningen rond het huis waar de brand uitbrak, schoongemaakt.

Informatiebijeenkomst

Op donderdagochtend om 10:00 uur is in het complex een informatiebijeenkomst gepland voor bewoners.