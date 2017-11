Slappendel eerste vrouwelijke ploegleider bij Nederlands wielerteam

Een primeur voor de Rotterdamse wielerformatie Delta Cycling: Iris Slappendel uit Oudenkerk aan den IJssel gaat aan de slag als ploegleider. Zij wordt daarmee de eerste vrouwelijke ploegleider bij een Nederlands mannenteam.

Behalve ploegleider zal Slappendel ook coach van Delta Cycling Rotterdam worden. Vorig jaar rondde de oud-wielrenster de UCI-ploegleiderscursus af.

Slappendel was dertien jaar professioneel wielrenster. In 2014 werd zij Nederlands kampioene op de weg. Twee jaar later zette de voormalig wielrenster uit Oudenkerk aan den IJssel een punt achter haar carrière.