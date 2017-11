Rotterdam gaat oude bom weghalen onder woningen

De gemeente gaat een oude niet-ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog weghalen onder een woning aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam Middelland. Daarvoor moeten drie panden gesloopt worden en moeten mogelijk duizenden mensen tijdens de ruiming hun huis tijdelijk verlaten.

Eind vorig jaar is er een zogenoemd detectieonderzoek gehouden, waarbij een verdacht object is gevonden onder het pand aan de Claes de Vrieselaan 27. De aanwezigheid van de bom was al bekend bij de gemeente.

Geen direct gevaar

Er is geen direct gevaar voor ontploffing, maar omdat er mogelijk funderingsherstel zou plaatsvinden, kon het mogelijk wel riskant worden en is toch besloten de bom weg te halen.

Twee tot drie jaar

Het kan nog wel even duren voor het zover is. Eerst moeten de drie panden met daarin zes woningen nog aangekocht worden van de bewoners en daarna pas kan er gesloopt en geruimd worden. De bewoners worden door gemeente geholpen nieuwe woonruimte te vinden. De overige panden in de straat kunnen worden behouden. Mogelijk duurt dit alles nog twee tot drie jaar.

In Rotterdam bevinden zich nog enkele tientallen niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog.