Rotterdam haalt oude bom weg onder woningen

De gemeente gaat een oude niet-ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog weghalen onder een woning aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam Middelland. Daarvoor moeten drie panden gesloopt worden en moeten mogelijk duizenden mensen tijdens de ruiming hun huis tijdelijk verlaten.

Eind vorig jaar is er een zogenoemd detectieonderzoek gehouden, waarbij een verdacht object is gevonden onder het pand aan de Claes de Vrieselaan 27. De aanwezigheid van de bom was al bekend bij de gemeente.

Onder slaapkamer

De bom ligt 8 meter onder de slaapkamer van bewoner Jan Booister. Een nachtje minder erom slapen doet hij niet, maar het was toch wel even wat anders toen definitief bekend werd dat er een bom lag en dat zijn huis gesloopt werd.

“Ik sta er tweeslachtig in”, zegt hij. “Aan de ene kant geeft het toch een onprettig gevoel, zo’n bom onder je huis, maar aan de andere kant: ik woon hier zo leuk, dit is zo’n fijn huis en leuke buurt die heel trendy aan het worden is: dat is wel heel jammer.”

Toch zal over een jaar of twee of drie zijn woning, samen met die van zijn buren, tegen de vlakte gaan. “Dat niet alleen: afhankelijk van de grootte van de bom, moeten er met die ruiming ook nog eens 7.000 mensen hun huis uit.”

Totdat er overeenstemming is over de verkoop van zijn woning, blijft hij er nog wonen. Een beetje eng is het toch wel.

We weten nog niet wat er voor ontsteking aan die bom zit. Het kan zijn dat het een ontsteking is die zomaar ineens af kan gaan. Als dat gebeurt, gaat dit pand en die van de buren de lucht in en dan zijn we dood. Er is nooit een garantie gegeven dat ‘ie niet afgaat.”

Tot nu toe ligt de bom er inmiddels al wel sinds 1941.

Twee tot drie jaar

Het kan nog wel even duren voor het zover is. Eerst moeten de drie panden met daarin zes woningen nog aangekocht worden van de bewoners en daarna pas kan er gesloopt en geruimd worden. De bewoners worden door gemeente geholpen nieuwe woonruimte te vinden.

De overige panden in de straat kunnen worden behouden. Mogelijk duurt dit alles nog twee tot drie jaar.

In Rotterdam bevinden zich nog enkele tientallen niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder bij de kathedraal aan de Mathenesserlaan.