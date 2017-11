Drinkwater nog steeds niet veilig in Vlaardingen

Vlaardingers wordt nog steeds aangeraden hun water koken voordat ze het drinken. Woensdagmorgen werd bekend dat het waterleidingnet in Vlaardingen is vervuild met de E.coli-bacterie.

Waterbedrijf Evides is nog volop bezig met onderzoek naar de E.coli-bacterie. Zo wordt er nog gezocht naar de oorzaak ervan. Het waterbedrijf heeft ook extra water gebracht naar de zorginstellingen in Vlaardingen, om hen te helpen.

Groenteboer niet onder indruk

Groenteboer Jan uit Vlaardingen lijkt er niet al te veel van onder de indruk: hij zet nog gewoon koffie met kraanwater en spoelt ook groenten er nog mee af. Wel heeft een hij een pan met gekookt water klaar staan. "Ik denk dat het in zodanig kleine hoeveelheden is dat het niet heel schadelijk is. Voor mezelf heb ik er geen pijn in m'n buik van."

Water koken

Waterbedrijf Evides heeft woensdag rondgereden met vier geluidswagens om inwoners te waarschuwen tegen de bacterie. Aangeraden wordt om het water eerst drie minuten te koken. Dat advies blijft nog zeker twee dagen van kracht.

E-coli