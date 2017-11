YouTube-oprichter komt in plaats van omstreden Kevin Spacey naar Ahoy

Spreker Kevin Spacey is afgezegd na aanhoudende berichten over seksueel misbruik

YouTube-oprichter Chad Hurley vervangt acteur Kevin Spacey op het evenement BusinessBoost Live, op 29 november in Rotterdam Ahoy. Dat heeft organisator ING donderdag bekendgemaakt.

De bank besloot vorige week om Spacey als spreker te schrappen na aanhoudende berichten over seksueel misbruik. Spacey speelt de hoofdrol in de populaire Netflix-serie House of Cards.Hij zou zich ook op de set van deze serie hebben misdragen. Netflix besloot daarop de samenwerking met Spacey te beëindigen.

Regisseur Ridley Scott heeft op het laatste moment besloten om alle scènes met Kevin Spacey in de film All the Money in the World eruit te knippen. Hij wordt vervangen door acteur Christopher Plummer (87). De première van de film staat gepland voor 22 december.

Oprichter YouTube

ING kiest nu dus voor Chad Hurley als nieuwe hoofdspreker op het evenement in Ahoy. Hurley richtte in 2005, samen met twee ex-collega’s van PayPal, de videosite YouTube op. Anderhalf jaar later verkochten ze het platform voor 1,65 miljard dollar aan Google. In Rotterdam vertelt Hurley over YouTube en de investeringen die hij daarna heeft gedaan.

Met de komst van Hurley is de line-up voor het zakelijke evenement weer compleet. Andere bekende sprekers op het podium zijn tv-producent John de Mol, zanger Matt Simons en de Rotterdamse ondernemer Pieter Zwart (Coolblue).