Deel dit artikel:











Playlist Muziek voor Volwassenen 11-11-2017 muziek-voor-volwassenen-02

Album van de Week is "Tommy Castro and the Painkillers" van Tommy Castro and the Painkillers.

Rode draad is de muziek van Johnny Cash gezongen door o.a. Travis Tritt, Mavis Staples en Little Richard.

Documenten: PlaylistDerksen171111