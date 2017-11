Brandweer haalt bewusteloze man uit huis na keukenbrand in Alblasserdam

Aan de Plantageweg in Alblasserdam heeft de brandweer een bewusteloze, gewonde man uit zijn huis gehaald. Er woedde brand in zijn keuken.

Omwonenden belden rond 04.00 uur de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan en veel condens op de ramen van de buurman zagen.

Personeel van de politie, brandweer en ambulance rukte met spoed uit. Ze probeerden de voordeur in te rammen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk slaagden hulpverleners er via het balkon in om binnen te komen.

De bewoner - een oudere man - lag bewusteloos in huis. Hij is met verwondingen in zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

De brandweer onderzoekt hoe de brand kon ontstaan.