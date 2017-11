Bijeenkomst voor gedupeerden brand Rotterdamse flat

Het onderzoek naar de brand in de flat aan de Hendrick Staetsweg in Rotterdam-Alexander is donderdagmorgen nog in volle gang. De bewoners van de appartementen hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Donderdagmorgen is er een bijeenkomst om hen in te lichten over mogelijke terugkeer naar huis.

Marcel Korthorst, directeur-bestuurder van WoonCompas is daarbij aanwezig: “Het was een enorme schrik natuurlijk voor bewoners. Gelukkig is er heel veel hulp geweest vanuit collega’s, de wijk en vrijwilligers.”

Zonder stroom

Door de brand zaten de 63 woningen in de flat zonder stroom. Sommige bewoners konden ook niet terug naar huis vanwege brand- of roetschade.

De brand was ontstaan in een meterkast op de zevende verdieping. Deze meterkast staat in verbinding met alle meterkasten op de verdiepingen eronder.

Vanuit WoonCompas is er ondersteuning geboden aan de gedupeerden. “Onze eerste zorg is voor de bewoners. Een deel van hen is via de balkons uit de flat gered, anderen via de gewone manier. Zij zijn opgevangen en gisteren kon er natuurlijk een deel niet naar huis. Het is onze eerste zorg geweest om hen te helpen en op te vangen.”

Bewoonbaar maken

Voor nu wordt er onderzoek verricht en schoongemaakt in de flat, zodat deze weer bewoonbaar zal zijn.

“Vandaag wordt bepaald wie er terug kan gaan”, zegt Korthorst. “Op de zevende verdieping is aan een kant van de lift de brand geweest. Dat duurt nog wel even voordat de mensen daar weer terug kunnen. In het andere deel van de gang moeten we kijken hoe dat gaat, ook vanwege de roet- en brandschade. Bij de woningen boven en onder de brand is in de meterkast waterschade ontstaan. Dat zou binnen 48 uur verholpen moeten zijn."

"We willen er nu voor zorgen dat de mensen weer elektra hebben en terug naar hun woning kunnen. Met heel veel mensen ondersteunen we nu alle bewoners om het leed zo min mogelijk te laten zijn.”