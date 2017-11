Brielle krijgt eerste buitenkasten met AED

Wie in Brielle een hartstilstand krijgt, loopt binnenkort meer kans om die te overleven. De gemeente plaatst deze maand voor het eerst nieuwe buitenkasten met een AED, een automatische externe defibrillator. Ze worden op twaalf verschillende plekken neergezet.

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een reanimatie is belangrijk dat je binnen zes minuten gebruik kan maken van een AED. De gemeente wil zorgen dat dit eind 2017 ook kan in de bebouwde kom van Brielle.

Burgerhulpverleners

Wethouder Borgonjen roept inwoners die een reanimatiediploma hebben op om mee te helpen als dit nodig is en zich aan te melden als burgerhulpverlener : “Met een reanimatiediploma kun je van waarde zijn voor de samenleving. Je vergroot de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Ik hoop daarom ook dat inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal ons helpen om de gemeente hartveiliger te maken’’.

Eind oktober is de 170.000ste hulpverlener aangemeld in Nederland. Noord-Brabant heeft het hoogste aantal geregistreerde AED’s (2590). Flevoland telt met slechts 161 de minste. AED's.

In Zuid-Holland is de meeste groei in AED’s nodig. In de de hele provincie zijn er slechts 875, terwijl er minimaal 1357 nodig zijn.