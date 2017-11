Deel dit artikel:











Twee katten en een hond gered bij brand in Oostvoorne Er raakten geen mensen bij gewond

Aan de Hoefweg in Oostvoorne zijn donderdagmorgen drie huisdieren gered bij een brand in een schuur. Het ging om twee katten en een hond, waarvan later een van de katten alsnog overleed.

Voor zover bekend raakten er geen mensen gewond bij de brand. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Het vuur is inmiddels wel al onder controle.