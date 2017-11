Ex-gijzelaar Arjan Erkel en gitarist van Normaal maken theatervoorstelling

Hij schreef al een boek over zijn ontvoering. En nu is er ook een theatervoorstelling. Ex-gijzelaar Arjan Erkel gaat samen met de laatste gitarist van de band Normaal de bühne op. De try out van Vrijheid van Denken en Doen is op 14 november in het Rotterdamse theater Walhalla.

Erkel, die werkte voor Artsen Zonder Grenzen, werd in augustus 2002 ontvoerd in de Russische deelrepubliek Dagestan. Zijn ontvoerders hielden hem 607 dagen vast.

"Ik zat opgesloten in donkere kelders, zwaar bewapende slaapkamers en het langst in een donker, ondergronds hok van anderhalf bij twee meter met insecten en muizen. In dat hok zat ik vijftien maanden en al die tijd zag ik geen gezichten. De zwaar bewapende mannen die mij bewaakten, droegen bivakmutsen."

Bertus op zien Norton

Muziek was een van de dingen die hem als gijzelaar op de been hield. De geboren en getogen Rotterdammer had daarbij een opmerkelijke voorkeur: de rockband Normaal uit de Achterhoek, bekend van de grote hit

Het lied gaat over twee motorrijders ("Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA"), die zich te pletter rijden. "Ik wilde ook oerend hard door met mijn leven en niet te pletter gaan", zegt Erkel over de betekenis van het nummer tijdens zijn gijzeling. "Ik zong het lied heel vaak. En uiteindelijk gingen de ontvoerders ook meedoen."

Zwarte Cross

In de theatervoorstelling over bijna twee jaar gevangenschap is Oerend Hard natuurlijk te horen. Maar ook nummers alsvan Tom Jones envan Johnnie Cash staan op het repertoire.

Erkel krijgt muzikale begeleiding van Jan Wilm Tolkamp, de laatste gitarist van Normaal. "Ik speelde al eerder met de gasten van Normaal. En vorig jaar, op de Zwarte Cross, hebben we het idee opgepakt om het theater in te gaan."

Bij het promoten van zijn boek trad Erkel al op met Bennie Jolink, de zanger van Normaal: