Donderdag in 'Bureau Rijnmond': overvallen, pinpasdiefstal en zedenmisdrijf

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag onder meer aandacht aan de overval op een casino, de diefstal van de pinpas van een 90-jarige vrouw en een zedenmisdrijf in Gorinchem.

Voor het zedenmisdrijf worden getuigen gezocht: er is nog te weinig informatie beschikbaar om de zaak op te lossen.

Pinpas gestolen

Van een 90-jarige dame is de pinpas gestolen en daarmee is 5000 euro gepind. Van de pinner zijn beelden beschikbaar, net als van de verdachten die 20 september een dame beroofden van haar geld in Capelle aan den IJssel.

Drie overvallen

Er komen drie overvallen aan bod in de uitzending. Een ervan was al op 31 maart dit jaar: er werd een casino overvallen aan de Krabbendijkestraat in Rotterdam. De daders gingen er met een grote buit vandoor.

De andere twee overvallen waren op een fastfoodzaak en een restaurant op de Stadhoudersweg. Deze waren op 27 en 29 oktober.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.