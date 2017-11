Politie Rotterdam gaat het theater in

Wat ging er mis bij de voorbereidingen van de vermeende kampioenswedstrijd Exelsior-Feyenoord? Het is een van de vragen die aan de orde komt aan de orde in een "theatervoorstelling" door de politie Rotterdam in het Theater aan de Schie op maandag 27 november.

Voor het eerst beklimt de politie in Rotterdam het podium. Woordvoerder Swetlana Westermeijer: "Het is niet echt een theatervoorstelling in de klassieke vorm. Je moet het zien als een informatieve avond met veel beeld- en geluidsfragmenten en politieagenten die live op het podium vertellen over hun werk."

Het korps in Den Haag organiseert al tien jaar van dit soort bijeenkomsten in het theater. "Dat is altijd stijf uitverkocht", zegt Westermeijer. "Wij hopen dat er hier ook veel belangstelling is."

Achter de schermen

Centraal staan de voorbereidingen van de politie naar het kampioenschap van Feyenoord in mei dit jaar. Omdat Feyenoord de wedstrijd tegen alle verwachtingen in verloor, kwam er die week nog geen huldiging en braken rellen uit.

Westermeijer: "Er is toen ongelooflijk veel politie op de been geweest, dat vergde een enorme organisatie, ook achter de schermen. Tijdens de theateravond gaan we laten zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat."

De theateravond is gratis. Wie naar binnen wil, moet zich wel aanmelden. Dat kan via de site van theater aan de Schie in Schiedam. Er is plek voor zevenhonderd mensen.