Evides spoelt Vlaardingse waterleidingen door met chloor In de supermarkten is het drinkwater schaars. Foto: MediaTV Evides heeft woensdag met geluidswagens door de stad gereden om inwoners te waarschuwen. Foto: Angela Kranenburg

Waterbedrijf Evides gaat het waterleidingnetwerk in Vlaardingen doorspoelen met een kleine dosering chloor. Dit om de E.Coli-bacterie onschadelijk te maken die in het drinkwater van de stad is aangetroffen.

Evides start rond 15.30 uur donderdagmiddag vanuit Vlaardingen met het toevoegen van de stof. De maatregel kan leiden tot kleur- en smaakverandering van het kraanwater. Dit komt omdat het water met een andere snelheid en stroomrichting door het leidingnet gaat. Het eerdere kookadvies blijft dan ook van kracht: aangeraden wordt om water voor eten en

drinken eerst drie minuten te koken. Bacterie nog aanwezig

Nieuwe metingen van het drinkwater hebben aangetoond dat de E.coli-bacterie nog in het kraanwater aanwezig is. Evides treft deze maatregelen om de bacterie aan te pakken. Nieuwe metingen van het drinkwater hebben aangetoond dat de E.coli-bacterie nog in het kraanwater aanwezig is. Evides treft deze maatregelen om de bacterie aan te pakken. Het chloor wordt gericht ingezet. “Het leveringsgebied in Vlaardingen is ‘ingeblokt’ en de bacterie en het chloor kunnen zich niet buiten dit gebied verspreiden”, verzekert het waterbedrijf. In Vlaardingen wordt ook een aantal brandkranen opengezet. Dat zorgt voor een hoger waterverbruik en daarmee een snellere desinfectie van het waternet.